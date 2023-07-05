"أبوظبي الإسلامي" يعتزم طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالدولار

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن مصرف أبوظبي الإسلامي عين بنوكا لترتيب طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار.

وسيكون إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين للطرح. وسينضم إليهما مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان كمديرين مشتركين رئيسيين ومديري دفاتر، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المكلفة بترتيب الطرح.

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وقالت الوثيقة إن الأطراف سترتب اتصالات مع مستثمرين عالميين اليوم الأربعاء قبل إجراء عدة اتصالات فردية مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت واجتماعات في لندن يوم الاثنين.

وسيتبع ذلك طرح صكوك إضافية من الفئة 1 غير قابلة للاستدعاء قبل خمس سنوات ونصف السنة وفقا لظروف السوق.

والصكوك الإضافية من الفئة 1، وهي أدوات الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، وتكون دائمة بطبيعتها ولكن يمكن للمقرضين استردادها أو "استدعاؤها" بعد فترة محددة.