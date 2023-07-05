"ميتا" لن تتيح منصة "ثريدز" في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تنظيمية

كشفت شركة "ميتا" أنها لن تقوم بإتاحة منصة "ثريدز" في الاتحاد الأوروبي حيث تنتظر الشركة القواعد المنظمة لطريقة مشاركة البيانات بين المنصة الجديدة و"إنستغرام" الخاص بها.

وتنتظر "ميتا" المزيد من الإرشادات حول قانون الأسواق الرقمية، فيما تناقش المفوضية الأوروبية حاليًا اللوائح مع الشركات لتقدم المزيد من الإرشادات في سبتمبر المقبل.

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وأدرج تطبيق النصوص التابع لـ"إنستغرام" Threads على متجر التطبيقات على أجهزة شركة "أبل" مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحا للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم غد.

وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على "إنستغرام" والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.