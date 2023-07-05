"SRC" توقع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي لـ 3 سنوات

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، لمدة 3 سنوات مقبلة، إذ تشمل الرعاية على حقوق ومزايا تجارية وتسويقية للطرفين.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاماً مع الأهمية التي أولتها رؤية السعودية 2030 للقطاع الرياضي بالمملكة ودوره في تحسين جودة الحياة.

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وأشار العبدالجبار إلى سعي الشركة إلى تعزيز شراكتها مع هذا القطاع، ودعم التوجهات الرامية إلى توفير خيارات فعّالة لمجتمع يتمتع أفراده بنمط صحي وحيوي.

وأضاف أن "SRC" وقعت هذه الاتفاقية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشهد الرياضي العام، والذي بات يشكل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، ومستقبل النهضة التي تجعل السعودية وجهة جاذبة لمختلف المجالات.

ونوه باعتزاز الشركة بأن تكون جزءاً من تطور هذا القطاع في المملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بعد حصاد رياضي ممتاز في الموسم الماضي، موضحاً أن هذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من شأنها تحقيق النماء ودعم خيارات النادي القارية والعالمية مستقبلاً.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" تأسست عام 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيساً لنمو واستدامة في سوق إعادة التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري.