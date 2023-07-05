13 يوليو.." السيف غاليري" تبدأ توزيع 35 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربع الأول

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار " السيف غاليري" عن توزيع أرباح نقدية بواقع 10 هللات للسهم عن الربع الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن تاريخ استحقاق التوزيع يوم 3 يوليو الجاري، وتاريخ التوزيع 13 يوليو 2023.

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وفي 18 مايو الماضي أوصى مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2023.

وذكرت الشركة آنذاك أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 35 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم قبل موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية 1 ريال بدلاً من 10 ريال، وعليه يتم توزيع 10 هللات مقابل كل سهم .

تراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 50.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 59.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.