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سوق السعودية

13 يوليو.." السيف غاليري" تبدأ توزيع 35 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربع الأول

بواقع 10 هللات للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار " السيف غاليري" عن توزيع أرباح نقدية بواقع 10 هللات للسهم عن الربع الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن تاريخ استحقاق التوزيع يوم 3 يوليو الجاري، وتاريخ التوزيع 13 يوليو 2023.

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وفي 18 مايو الماضي أوصى مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2023.

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وذكرت الشركة آنذاك أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 35 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم قبل موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية 1 ريال بدلاً من 10 ريال، وعليه يتم توزيع 10 هللات مقابل كل سهم .

تراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 50.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 59.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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