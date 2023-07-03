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متاجر السيف السيف غاليري
السيف غاليري
سوق السعودية

المساهم الرئيسي لـ"السيف غاليري" يتعهد بعدم التصرف في أسهمه لمدة عامين

انتهاء فترة حظر كبار المساهمين بعد مرور 6 أشهر على إدراج "السيف غاليري"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، أنها استلمت خطابًا بتاريخ 2 يوليو 2023 من أحد كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة سليمان بن محمد السيف يفيد بتعهده الكامل بعدم التصرف بالأسهم المملوكة له بالبيع أو التنازل أو النقل بأي شكل من الأشكال وذلك لمدة لا تقل عن عامين اعتبارا من تاريخ خطابه.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن "سليمان السيف" يملك 218.75 مليون سهم، والتي تشكل ما نسبته 62.5% من إجمالي أسهم الشركة.

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وانتهت أمس الأحد فترة حظر كبار المساهمين المتمثلة في سليمان بن محمد بن صالح السيف، في شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية "تاسي"، بتاريخ 27 ديسمبر 2022.

وخضع المساهم الأكبر في الشركة لفترة حظر بدأت منذ تاريخ الإدراج، حيث لا يجوز له التصرف في أسهمه خلال هذه الفترة.

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