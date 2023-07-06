"برج المعرفة" توزع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2023

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "برج المعرفة التجارية" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن مبلغ التوزيع 2.62 مليون ريال، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال تمثل نسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 17.5 مليون سهم بدلا من 1.75 مليون سهم قبل التعديل، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

وذكرت أن قرار التقسيم أصبح نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.