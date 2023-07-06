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مجموعة فتيحي القابضة
مجموعة فتيحي القابضة
سوق السعودية

"فتيحي القابضة" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم

مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم، مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وقالت "فتيحي القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 275 مليون سهم بدلاً من 27.5 مليون سهم.

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وأشارت الشركة إلى الإلتزام باستكمال ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة.

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