"الباحة للاستثمار" تعين مستشارا ماليا لإدارة تخفيض رأس المال

كشفت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تعيين مجموعة الدخيل المالية، كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مالها والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

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وكانت الشركة قد أعلنت الخميس الماضي عن تعديل مجلس الإدارة توصية تخفيض رأس المال لتصبح نسبة التخفيض 30%.

وذكرت الشركة أن رأس المال يصبح بعد التخفيض 207.9 مليون ريال، بدلاً من 297 مليون ريال.

وأضافت أن سبب التخفيض هو إطفاء جميع خسائر الشركة المتراكمة والبالغة نحو 85.46 مليون ريال كما في 31 مارس 2023.

وسيكون تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 هللات إلى 7 هللات، وذلك بشطب مبلغ قدره 89.1 مليون ريال من رأسمال الشركة الحالي لإطفاء جميع خسائر الشركة المتراكمة دون تخفيض عدد الأسهم الحالية للشركة.

ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض كما هو عند 2.97 مليار سهم، بقمية اسمية 7 هللات.