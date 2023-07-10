انخفاض أرباح "إكسترا" الفصلية 51% إلى 62 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 51.54% إلى 61.6 مليون ريال، مقارنة مع 127.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 27.05% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 84.44 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن صافي الربح تأثر سلباً بالارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال الربع الثاني بـ 13.5 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ 38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بشكل طفيف بنسبة 2.3% مقابل نفس الربع من العام السابق، وبدعم من النمو في إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي، ارتفع إجمالي الربح للربع الثاني للعام بـ 6.6% عن الربع المماثل من العام السابق، ليسجل 342.1 مليون ريال في مقابل 320.9 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف عن الربع المماثل من العام السابق وانخفاض الإيرادات الأخرى مقابل الربع المماثل من العام السابق بـ 19.8 مليون ريال.

وأوضحت أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 49.7 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الحالي، في مقابل 45.1 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 10.1%.