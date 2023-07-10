تراجع أرباح بنك قطر الوطني 4% إلى 3.7 مليار ريال في الربع الثاني

أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، اليوم الاثنين، انخفاض صافي أرباحه 4% في الربع الثاني إلى 3.7 مليار ريال (1.02 مليار دولار).

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن نتائج بنك قطر الوطني جاءت دون متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا صافي ربح قدره 3.9 مليار ريال في هذا الربع.

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ولم يذكر البنك سببا لانخفاض أرباح الربع الثاني لكنه قال إنه جنب مخصصات قدرها 4.7 مليار ريال "كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة".

وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

وبلغ صافي ربح البنك في النصف الأول من العام 7.6 مليار ريال بارتفاع 8% عن النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي الأصول في نهاية يونيو /حزيران 7% على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلا عن 1.2 تريليون ريال، كما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 7% إلى 819 مليار ريال.