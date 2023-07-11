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المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"إم آي إس" تؤسس شركة جديدة لتشغيل مراكز البيانات

الشركة وقعت عقدا مع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لمدة 36 شهرا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% مقرها مدينة الرياض، مختصة بإدارة وتشغيل وتسويق مراكز البيانات.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

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وأضافت أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

"إم آي إس" توقع عقدين مع "بترورابغ" و"الطيران المدني" بـ 72 مليون ريال شركات سوق السعودية "إم آي إس" توقع عقدين مع "بترورابغ" و"الطيران المدني" بـ 72 مليون ريال

وفي بيان منفصل اليوم، كشفت "إم آي إس" عن توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمبلغ إجمالي 36.799 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت أن العقد يهدف إلى تقديم خدمات مدارة لتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات بالجامعة لمدة 36 شهرا، فيما سينعكس الأثر المالي بالفترة من الربع الثالث 2023 إلى عام 2026.

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