"أغذية" الإماراتية تطلق صندوقاً استثمارياً بـ54 مليون دولار

أعلنت مجموعة "أغذية" الإماراتية عن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري لشركات "أغذية فنتشرز" بقيمة 54 مليون دولار (200 مليون درهم)، ويهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية.

وقالت في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن الصندوق سيدار بالتعاون مع شركة "تاتشداون فنتشرز"، التي تضم ضمن محفظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل، وبتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و"القابضة" "إيه دي كيو".

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وسيساهم الصندوق في إنشاء برنامج لمساعدة رواد الأعمال المميزين في مجال الأغذية، لتوسيع نطاق عملياتهم وتسريع تطوير منتجاتهم واعتمادهم في الأسواق، من خلال تبادل الخبرات وتنويع شبكات التوزيع المختلفة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، إضافة إلى تنمية مجالات التسويق وتطوير العلاقات الراسخة مع العملاء.

تتمثل مهمة Touchdown Ventures في الاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة، وعلاقاتها المتعددة في قطاع رأس المال الاستثماري، والحاضنات، والمسرعات، لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في المراحل المبكرة من التأسيس والنمو، وتقديم فرص استثمارية فريدة لمجموعة أغذية في الأسواق التي تستهدف دخولها.

سيقوم الصندوق بمراجعة مقترحات الاستثمار المطروحة بغض النظر عن مراحلها، وسيتم الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تحقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بما يتماشى مع استراتيجيات مجموعة أغذية لتطوير الأسواق والمنتجات.

وستركز الاستثمارات على العلامات التجارية، وفئات المنتجات، والحلول التي من شأنها تطوير محفظة المجموعة وزيادة الكفاءة.

وتشمل الاستثمارات المستهدفة، الشركات التي ستساهم في نمو قطاع الوجبات الخفيفة والمشروبات، المياه ذات الخصائص الوظيفية والفوائد المتنوعة إضافة إلى دورها في الترطيب، والبروتينات والمكملات البديلة، وحلول الاستدامة في الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى جانب حلول التجارة الإلكترونية لصناعة الأغذية والمشروبات، وقطاعات تطوير القدرات ذات الصلة بسلسلة القيمة لمجموعة أغذية.