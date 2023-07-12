"تام التنموية" توصي بتوزيع 8.5% كأرباح للمساهمين عن 2022

كشفت شركة تام التنموية، عن توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8.5% أو ما يعادل 0.85 ريال لكل سهم، وذلك كأرباح عن العام المالي 2022.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 2.8 مليون ريال، توزع على 3.66 مليون سهم.

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وذكرت الشركة أن التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع.

وتعد هذه أول توزيعات نقدية لشركة تام التنموية منذ إدراجها في السوق الموازية "نمو" في 14 يونيو الماضي.