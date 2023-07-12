"ملتيبلاي" الإماراتية تستثمر 367 مليون درهم في "بريك ووتر إنيرجي"

أعلنت مجموعة "ملتیبلاي" الإماراتية، استحواذها على حصة أقلية في شركة "بريك ووتر إنيرجي" بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار).

وقالت المجموعة إنه بموجب هذا الاستحواذ ستصبح "ملتيبلاي" مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، مع تركيز على الغاز والاحتياطيات طويلة الأمد، لتشكل عامل جذب لناحية توزيع الأرباح.

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وكانت شركة "إي آي جي" وهي مستثمر مؤسسي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية قد استحوذت على 25% من الحصص في "ريبسول إي آند بي" من خلال شركة "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لها بالكامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعد "ريبسول إي آند بي" لاستكشاف واستخراج الغاز شاملة لكافة أعمال التنقيب عن النفط والغاز عالمياً التابعة لشركة "ريبسول"، والتي تشمل محفظتها أصولاً متنوعة لأعمال وعمليات التنقيب عالمياً ضمن 15 دولة، حيث يصل إنتاجها إلى 550 ألف برميل نفط يومياً.

وقد أكملت "بريك ووتر إنيرجي" عملية الاستحواذ على حصتها في "ريبسول إي آند بي" في مارس 2023، مقابل حوالي 4.8 مليار دولار، شاملة الديون، بينما احتفظت "ريبسول" بالحصص المُتبقّية والبالغة 75%.

وتخطط "ريبسول" لتوظيف عائدات هذه الصفقة في توسيع محفظتها للطاقة منخفضة الكربون حول العالم، كما تتوقع كل من "ريبسول" و"إي آي جي" إمكانية طرح أسهم "ريبسول آب ستريم" للتداول في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2026، وذلك وفقاً لظروف السوق.