"بيبسي" تحقق أرباحاً فصلية تفوق التوقعات

تجاوزت شركة "بيبسيكو" للربع الثاني على التوالي توقعات وول ستريت، ورفعت شركة الأغذية والمشروبات الغازية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وخلال الفترة المنتهية في 17 يونيو/حزيران، ربحت بيبسيكو 2.75 مليار دولار، أو 1.99 دولار للسهم، وفق أسوشيتد برس.

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وعقب استبعاد بعض العناصر، وصلت الأرباح إلى 2.09 دولار للسهم.

يفوق هذا قيمة 1.95 دولار للسهم الذي توقعه محللون اقتصاديون.

ربحت الشركة، ومقرها نيويورك، قبل عام 1.43 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم الواحد.

وقفزت الإيرادات إلى 22.32 مليار دولار بعد أن كانت 20.23 مليار دولار.

تحسنت إيرادات شركة (فريتو لاي)، المملوكة لبيبسيكو في أميركا الشمالية.

كما شهدت بيبسيكو نموا في الإيرادات في أميركا اللاتينية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأستراليا، ونيوزيلندا، والصين.

تتوقع الشركة الآن ارتفاع أرباح العام بأكمله بنسبة 12% على أساس العملة الثابتة.

وكانت بيبسيكو تتوقع في السابق ارتفاع أرباحها بنسبة 8%.