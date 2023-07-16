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سوق السعودية

أرباح "⁧‫جرير‬⁩ للتسويق" تتراجع 12% إلى 156 مليون ريال في الربع الثاني

انخفاض الأرباح جاء بسبب الخصومات على أسعار البيع

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة ‫"جرير‬ للتسويق" بنحو 12% في الربع الثاني من العام 2023 إلى 155.8 مليون ريال، مقابل 177.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي أرباح "جرير" أقل من متوسط توقعات المحللين المقدرة عند 175 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي الربح بواقع 3.6% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات، خاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحية نسبيا.

"جرير" توصي بتوزيع 20.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023 أسواق المال سوق السعودية "جرير" توصي بتوزيع 20.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2023

وجاء تراجع إجمالي الربح على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 21.1% نتيجة زيادة مبيعات جميع الأقسام تقريبا وخاصة أقسام الهواتف الذكية وملحقاتها والكمبيوتر وألعاب الفيديو.

وأشارت الشركة إلى انخفاض الايرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي تضمنت الربح المحقق الناتج من بيع عقار الشركة بحي الراكة بالخبر والبالغ نحو 10 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت تكلفة التمويل نتيجة زيادة الاقتراض.

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