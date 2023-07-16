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سوق السعودية

"الخزف السعودي" تعلن وقوع حريق في أحد مصانعها

توقف الإنتاج في المصنع الثاني بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخزف السعودي عن وقوع حريق في المصنع الثاني للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وذلك صباح أمس السبت 15 يوليو 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الحريق أدى إلى توقف الإنتاج في المصنع الثاني، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

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وتقوم الشركة حالياً مع الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم كامل الاضرار الناتجة عن الحريق.

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وأكدت أن جميع مصانعها مغطاة تأمينياً. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.

وأشار إلى سرعة استجابة الجهات المختصة والدفاع المدني وجهودهم في إطفاء الحريق.

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