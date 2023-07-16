سوق السعودية
"الخزف السعودي" تعلن وقوع حريق في أحد مصانعها
توقف الإنتاج في المصنع الثاني بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الخزف السعودي عن وقوع حريق في المصنع الثاني للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وذلك صباح أمس السبت 15 يوليو 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الحريق أدى إلى توقف الإنتاج في المصنع الثاني، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية.
مادة اعلانية
وتقوم الشركة حالياً مع الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم كامل الاضرار الناتجة عن الحريق.
وأكدت أن جميع مصانعها مغطاة تأمينياً. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.
وأشار إلى سرعة استجابة الجهات المختصة والدفاع المدني وجهودهم في إطفاء الحريق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"سينومي سنترز" توصي بتوزيع 8.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأولتسوية 46.15 مليون ريال من أرصدة الذمم المدينة للأطراف ذات العلاقة في إطار توزيع الأرباح شركات
-
وزيرة الخزانة الأميركية: منع تحايل روسيا على العقوبات الغربية من مهامنا الرئيسيةيلين: أفضل وسيلة لمساعدة الاقتصاد العالمي هي دعم أوكرانيا اقتصاد
-
معدل التضخم في السعودية يسجل 2.7% الشهر الماضيمع ارتفاع الأغذية والعقارات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية