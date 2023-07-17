بلومبرغ: "نيوم" السعودية تسعى للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال

تعتزم شركة "نيوم" ، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وتُجري الشركة مباحثات مع مجموعة من البنوك المحلية لجمع القرض بهدف تمويل المراحل المبكرة من مشروع المدينة المستقبلية بكلفة 500 مليار دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.

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وأشارت الوكالة إلى أن البنوك تتفاوض مع "نيوم" بشأن الشروط، موضحة أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن إنجاز القرض سيتم في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل ، تخطط "نيوم" أيضاً لجمع ما يصل إلى 3 مليارات ريال من البنوك المحلية لتمويل تطوير جزيرة "شوشة"، وهي إحدى أهم الوجهات الساحلية ضمن مشروع نيوم.