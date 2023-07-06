"أكواباور": توقيع جميع اتفاقيات تنفيذ "نيوم للهيدروجين الأخضر"

أصدرت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر التابعة لـ" أكواباور " السعودية إشعارا بالترسية الكاملة إلى مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، وتمت الموافقة عليه لتنفيذ مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر".

وقالت أكواباور في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن جميع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشروع تم توقيعها حيث وافق كل الشركاء على إدارة وتحمل مخاطر محددة والمتعلقة بتنفيذ الهندسة والشراء والبناء للمشروع وبناءً على ذلك فإن المشروع الآن قيد التنفيذ.

مادة اعلانية

وذكرت أن الإشعار بالترسية جاء بعد الإعلان الصادر عن اتفاقية الترسية المحدودة من "نيوم للهيدروجين الأخضر" في تاريخ 4 أبريل 2022 والتي ساهمت بدورها شركة أكوا باور بـ 1.125 مليار ريال ما يعادل 300 مليون دولار أميركي، وتحقق الإغلاق المالي بنجاح.

وأوضحت" أكواباور " أن مساهمتها البالغة 1.125 مليار ريال في اتفاقية الترسية المحدودة تعتبر كمساهمة من رأس مال المشروع.

وفي أبريل من العام الماضي أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والشراء والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر.

وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر هي شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس ونيوم لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم لإنتاج الأمونيا الخضراء على نطاق واسع بحلول عام 2026.