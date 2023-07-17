اقتصاد الصين
خسائر فادحة لـ"إيفرغراند" الصينية في 2020 و2021
المجموعة العقارية الصينية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم تقع في أزمة ديون منذ منتصف 2021
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نشرت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة إيفرغراند اليوم الاثنين نتائج تأخرت لمدة طويلة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مسجلة خسائر فادحة وتراجعات حادة في الإيرادات.
وسجلت المجموعة العقارية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم صافي خسائر بلغت قيمتها 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار) لعام 2021 و105.9 مليار يوان (14.76 مليار دولار) لعام 2022، مقابل صافي أرباح بلغت قيمتها 8.1 مليار يوان في 2020.
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وشهد قطاع العقارات في الصين سلسلة من حوادث التخلف عن سداد الديون من جانب شركات للتطوير العقاري تعاني من ضغوط مالية في الأعوام القليلة الماضية.
وتقع مجموعة إيفرغراند الصينية في قلب الأزمة منذ منتصف 2021.
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