مجموعة "الحكير" تفتتح مركزاً ترفيهياً جديداً بمدينة الطائف

افتتحت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة و التنمية مركزا ترفيهيا عائليا جديدا تحت مسمى العلامة التجارية سباركيز بالمجمع التجاري ذا بارك بمدينة الطائف وذلك بمساحة تبلغ 3.707 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار العلاقة الاستراتيجية مع شركة هامات العقارية أحد أكبر مطوري ومشغلي المراكز التجارية بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لافتتاح الفرع الجديد اعتبارا من الربع الثالث للعام 2023.

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ومن الجدير بالذكر أن هذا الفرع يعتبر الخامس للمجموعة بمدينة الطائف و رقم (41) تحت العلامة التجارية سباركيز، و تم تصميم وإنشاء المركز بهوية سباركيز الحديثة والتي تتماشى مع مواصفات مراكز الترفيه العائلي حيث يحتوي المركز على العديد من الألعاب الترفيهية المتطورة تشمل خطوط بولينج و ألعاب الليزر وألعاب إلكترونية و كهربائية حديثة.