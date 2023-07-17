"أكواباور" تسعى لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في مصر

التقى وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، مسؤولى شركة أكوا باور ACWA Power السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وتوطين تكنولوجيا التحلية، والصناعات المرتبطة بها، وخاصة صناعة الأغشية membranes.

وأكد الجزار استعداد الدولة المصرية لدعم ومساندة شركات القطاع الخاص لتوطين أحدث التكنولوجيا في مجال التحلية، والصناعات المرتبطة بها، من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع، واستيعاب حجم الإنتاج في السوق المحلية والعربية والإفريقية.

مادة اعلانية

وأشار إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال 5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب وفقا لبيان من وزارة الإسكان المصرية واطلعت عليه"العربية.نت".

وأوضح أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.

و استعرض نائب وزير الإسكان المصري لشئون البنية الأساسية سيد إسماعيل، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون متر مكعب يوميا، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون متر مكعب يوميا سيتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وأشار مسئولو شركة أكوا باور، إلى أن شركتهم تم تأهيلها في مشروعات الخطة الخمسية الأولى للتحلية لتنفيذ مشروعات أكبر من مليون متر مكعب يوميا، بخلاف مشروعاتهم فى مجال الكهرباء بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحين أن شركتهم من كبرى الشركات المتخصصة في مجال (الطاقة / تحلية المياه)، ومن الشركات الواعدة للمنافسة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه بنظام تعاقد (P.P.P) فى مصر.