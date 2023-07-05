"سيتي إيدج" المصرية توقع عقدي شراكة مع " هيلتون"

وقعت شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري" المصرية نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقدي شراكة مع مجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة.

وقع عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، و سام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون".

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وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو "دوبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري اطلعت عليه "العربية.نت".

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

كما أنه من المُقرر تشغيل فندق "هيلتون سور مجرى العيون" نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات،و جيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

وأشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي "عشوائيتين" ومُسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية، شجعت كُبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

وقال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان إن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق في القاهرة، ضمن خطط استعادة الوجه الحضاري للقاهرة.