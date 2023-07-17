"أمانة عسير" ترسي مشروعا بـ 9.92 مليون ريال على "تقنيات القمم"

أعلنت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية" القمم" عن ترسية مشروع مع أمانة منطقة عسير بغرض تحديث خارطة الأساس وقواعد البيانات وأعمال تشغيل نظم المعلومات المكانية بالأمانة بقيمة 9.92 مليون ريال تقريبا شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية تمت اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، بينما التاريخ المتوقع لإبرام العقد يوم 30 يوليو الجاري.

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أظهرت القوائم المالية لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، ارتفاع الأرباح بنسبة 16.38% خلال عام 2022 إلى 13.92 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 11.96 مليون ريال في 2021.