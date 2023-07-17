الهيئة الملكية بينبع تسند لـ"العرض المتقن" عقدا بقيمة 59.7 مليون ريال

وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عقد مشروع خدمات التشغيل والصيانة لشبكات الاتصالات (المتابعة رقم 10) بالهيئة الملكية بينبع بقيمة إجمالية قدرها 59.74 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن العقد تم توقيعه اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وتصل مدة العقد 60 شهرا، موضحة أن إعلان الترسية كان بتاريخ 14 مايو الماضي.

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وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2023، 2024، 2025، 2026، 2027، 2028.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة للأجهزة والأنظمة التالية:

1. التلفزيون الكيبلي وشبكات التلفاز المعتمد على الإنترنت/ المعدات الخارجية والداخلية وأجهزة استقبال القنوات وصحون التقاط الأقمار الصناعية والشاشات الجدارية وجميع الاعمال المتعلقة بالبث الحي وكاميرات المراقبة وكاميرات الالتقاط بتوقيت لحظي (تايم لابس).

2. معدات الصوت والصورة كأجهزة البروجكتر ومكبرات الصوت والتلفاز الذكي والتفاعلي ومعدات الصوت والصورة وملحقاتها.

3. أجهزة وأنظمة الهواتف (IP & IP PBX) وشبكة منافذ نقل الصوت وانظمة تسجيل البيانات الصوتية وشبكات مراكز الاتصالات وشبكة تزويد خدمة الانترنت الأنظمة الموروثة ومعداتها وشبكة النداء الداخلي.

4. أجهزة الإنذار من الحرائق وأنظمة الساعات العامة وأجهزة الإنذار الأمني

5. شبكة اللاسلكي واللاسلكي المتنقل وأبراج الاتصالات وأجهزة التحذير من الكوارث.