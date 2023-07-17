"مصدر" الإماراتية تعين بنوكاً لترتيب إصدار سندات خضراء

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عينت بنوكا لترتيب أول إصدار لسندات خضراء.

ويتولي "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" دوري المنسقين العالميين المشتركين، بينما يتولى "بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي" و"إس.إم.بي.سي نيكو" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد" أدوار المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

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وتتطلع جهات الإصدار في منطقة الخليج الغنية بالهيدروكربونات بشكل متزايد إلى تعزيز مصداقيتها في مجال حماية البيئية من خلال إصدار سندات خضراء أو أدوات دين أخرى مرتبطة بالاستدامة وفقا لـ"رويترز".

وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وسيترأس سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة (أدنوك) مؤتمر (كوب28)،كما يرأس شركة مصدر وهو رئيسها التنفيذي المؤسس.

وستتواصل البنوك مع مستثمرين ابتداء من اليوم الاثنين ليتم بعد ذلك بيع سندات غير مضمونة لأجل 10سنوات من الحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.

وقالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تسيطر عليها حكومة الإمارة، إنها ستساهم في مصدر بحصة 43%، وصندوق الثروة السيادي بأبوظبي (مبادلة) بحصة 33%، وأدنوك بحصة 24%.