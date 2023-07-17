"وجا" تطور المبنى الرئيسي لـ" الوطنية للإسكان" مقابل 9.17 مليون ريال

وقعت شركة "وجا" عقد مشروع أعمال تحسينات المبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإسكان بتاريخ أمس الأحد 16يوليو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن العقد يشمل أعمال التحسينات والتأهيل بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإسكان في الرياض شاملا الأعمال المعمارية وأعمال الكهرباء والميكانيكا، مقابل مبلغ 9.17 مليون ريال تقريبا شاملا ضريبة القيمة المضافة، وكانت ترسية العقد قد تمت بتاريخ 18 مايو 2023.

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وذكرت "وجا" أن مدة العقد 100 يوم، وتوقعت أن يكون له أثر إيجابي على إيراداتها.