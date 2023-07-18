أرباح "الخزف السعودي" تتراجع 12% إلى 33 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 12.31% في الربع الثاني من العام 2023 إلى 33.29 مليون ريال، مقابل 37.96 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، زادت الأرباح بنسبة 12.37% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح على أساس سنوي يعود إلى انخفاض المبيعات وتحديدا مبيعات قطاع البلاط، نتيجة تأثر أسعار البلاط سلباً بالمنافسة التي تشهدها السوق مع استمرار وجود انخفاض في الطلب.

وأشارت إلى تأثر نتائج الربع الحالي أيضا بارتفاع تكاليف الإنتاج والذي أثر على اجمالي الربح. كما أثر ارتفاع اسعار الفائدة على زيادة تكاليف التمويل. في المقابل حققت الشركة أرباح رأسمالية من أنشطة غير تشغيلية خلال الربع الحالي.

وسجلت الشركة انخفاضا بنسبة 49.2% في أرباح النصف الأول من العام إلى 48 مليون ريال، من 89.26 مليون ريال في النصف المماثل من 2022.