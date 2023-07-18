أرباح ثاني أكبر بنك أميركي في الربع الثاني تفوق التوقعات

قال بنك أوف أميركا إن أرباحه ارتفعت بنسبة 19% في الربع الثاني من 2023، وهو أحدث البنوك الكبيرة التي تشهد ارتفاع أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

حقق ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول أرباحا بلغت 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

مادة اعلانية

على أساس السهم، حقق بنك أوف أميركا 88 سنتا، مقارنة بـ 73 سنتا قبل عام واحد. كان المحللون يتوقعون ربحا قدره 84 سنتا للسهم، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة فاكتسيت للتحليلات.

مثل منافسيه الرئيسيين، استفاد بنك أوف أميركا من العملاء الأثرياء والشركات والعملاء الآخرين الذين نقلوا الودائع إلى البنك بحثا عن الأمان بعد فشل بنوك أخرى هذا الربيع.

وينظر إلى أكبر البنوك في البلاد على أنها تتمتع بدعم حكومي ضمني، نظرا لوضعها الذي يأتي في إطار أنها "أكبر من أن تفشل" بين المؤسسات المالية في البلاد.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يتراوح بين 5% و5.25% بدءا من مارس/آذار 2022.

ارتفع صافي دخل بنك أوف أميركا من الفوائد بنسبة 14% إلى 14.2 مليار دولار في الربع الثاني.

خصص البنك ما يقرب من 602 مليون دولار لتغطية القروض المعدومة المحتملة في هذا الربع.

قام العديد من البنوك بزيادة ما يسمى باحتياطيات خسائر القروض خلال الأرباع القليلة الماضية حيث بدأ العملاء في الاقتراض مرة أخرى بعد الابتعاد عن ذلك أثناء الجائحة.

ارتفعت أسهم بنك أوف أميركا بشكل طفيف قبل بدء التداول اليوم الثلاثاء.