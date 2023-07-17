الأسواق تستعد لموسم نتائج الشركات الأميركية

إلى جانب مرونة سوق العمل، عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي صدرت الأسبوع الماضي، آمال المستثمرين الذين يراهنون على أن الاقتصاد قد يواجه ما يسمى بسيناريو "Goldilocks"، تباطؤ ببيانات التضخم ونمو مطرد، وهو أمر يُنظر إليه على أنه بالأمر الإيجابي لسوق الأسهم.

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 17.8% منذ بداية العام وحتى تاريخه وهو حاليا عند أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2022.

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وقد يختبر هذا التفاؤل في الأيام المقبلة مع ترقب السوق إعلان العديد من الشركات، مثل بنك "أوف أميركا"، و"نتفلكس"، و"تسلا"، و"J&J"،.. وغيرهم، عن أرباح الربع الثاني من 2023.

الأسواق تترقب نتائج الشركات الأميركية

حتى الآن، وبحسب "FactSet"، أعلنت 6% من الشركات في S&P 500 عن نتائجها للربع الثاني من عام 2023. من بين هذه الشركات، أبلغ 80% عن ربحية للسهم أعلى من التقديرات، وهو أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ 77% وأعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 73%.

بشكل إجمالي، أبلغت الشركات عن أرباح تفوق التقديرات بنسبة 8.8%، وهي أعلى من متوسط 5 سنوات البالغ 8.4% وأعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 6.4%.

وعند احتساب النتائج الفعلية التي صدرت حتى اللحظة بالإضافة إلى تقديرات باقي الشركات الأميركية في S&P 500، فمن المتوقع أن تبلغ الشركات عن تراجع في الأرباح بحوالي 7.1%، مقارنة بتوقعات انخفاض قدره 7.4% الأسبوع الماضي، بحسب التقرير الأسبوع لـ "FactSet".

وبحال حقا سجلت الشركات تراجع في الأرباح بـ 7.1% للربع، فسوف يمثل هذا أكبر انخفاض في الأرباح منذ الربع الثاني من عام 2020 (-31.6%). كما أنه يمثل الربع الثالث على التوالي الذي تعلن فيه الشركات عن انخفاض في الأرباح.

ومن المتوقع أن يسجل 7 من 11 قطاعًا نموًا في الأرباح على أساس سنوي، بقيادة قطاعي خدمات الاتصالات، والاستهلاكي. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تسجل 4 قطاعات عن انخفاض سنوي في الأرباح، بقيادة قطاعي الطاقة والمواد.

ومن حيث الإيرادات، أبلغت 63% من الشركات في مؤشر S&P 500 عن إيرادات فعلية أعلى من التقديرات، وهي أقل من متوسط 5 سنوات البالغ 69% ولكنها تساوي متوسط 10 سنوات البالغ 63%. بشكل إجمالي، أعلنت الشركات عن إيرادات تزيد بنسبة 1.6% عن التقديرات، وهي أقل من متوسط 5 سنوات البالغ 2.0% ولكن أعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 1.3%.

وعند احتساب النتائج الفعلية التي صدرت حتى اللحظة بالإضافة إلى تقديرات باقي الشركات الأميركية في S&P 500، فمن المتوقع أن تبلغ الشركات عن تراجع في الإيرادات بحوالي 0.4%، مقارنة بتوقعات انخفاض قدره 0.3% الأسبوع الماضي، بحسب التقرير الأسبوع لـ FactSet.

وبحال حقا سجلت الشركات تراجع في الإيرادات بـ 0.4% خلال الربع، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المؤشر عن انخفاض سنوي في الإيرادات منذ الربع الثالث من عام 2020 (-1.1%).

من المتوقع إعلان 7 قطاعات عن نمو في الإيرادات على أساس سنوي، بقيادة القطاع المالي والقطاع الاستهلاكي. من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى تسجيل 4 قطاعات انخفاضًا سنويًا في الإيرادات، بقيادة قطاعي الطاقة والمواد.