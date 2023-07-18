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مجموعة أنعام الدولية القابضة مناسبة
أنعام القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" تتقدم للهيئة بطلب زيادة رأس المال عبر طرح حقوق الأولوية

الشركة رفعت توصيتها بزيادة رأس المال بقيمة 236.25 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية بقيمة 236.25 مليون ريال.

وأضافت "أنعام" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن طرح أسهم حقوق الأولوية مشروط بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

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وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

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وعدل مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة، في مايو الماضي، توصيته بشأن زيادة رأس المال لتصبح قيمة الزيادة المقترحة 236.25 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة إن اقتراح تعديل مبلغ الزيادة جاء بعد دراسات أجريت، ولذا قرر مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم 18 مايو زيادة المبلغ المراد الحصول عليه من 157.5 مليون ريال إلى 236.25 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى في 4 أكتوبر الماضي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ 4 أكتوبر 2022 وذلك للحصول على مبلغ إجمالي قدره 157.5 ريال بهدف تمويل رأس المال العامل وتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية.

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