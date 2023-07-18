"المركزي" السعودي يوافق على اندماج "الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين"

وافق البنك المركزي السعودي "ساما" على صفقة اندماج شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، إلى جانب اعتماد عدد من المسائل المرتبطة بالصفقة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصليين على موقع مجموعة "تداول" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية، من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من "اتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين التعاوني" على صفقة الاندماج.

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ووقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني مع شركة الصقر للتأمين التعاوني، يوم 22 مارس الماضي اتفاقية اندماج ملزمة.

وأوضحت الشركتان، أنهما اتفقتا على اندماج الشركتين عبر تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار 1.152 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة الصقر -معامل المبادلة- لصالح المساهمين المستحقين في شركة الصقر "أي المساهمون الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة الصقر كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج"، مقابل نقل أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية ودون دفع أي مقابل نقدي.