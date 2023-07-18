"بلاك روك" تعيّن أمين الناصر عضواً في مجلس الإدارة

أعلنت شركة "بلاك روك"، عن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر عضوًا في مجلس إدارتها، بالتزامن مع قرب انتهاء مدة خدمة عضو آخر.

وأشارت "بلاك روك"، في بيان، إلى انضمام الناصر إلى المجلس بصفة عضو مستقل. فيما سيكمل بدر السعد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عضويته في المجلس حتى نهاية العام، ولن يترشح لإعادة انتخابه لعضوية المجلس في عام 2024.

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وقالت الشركة، إن هذا القرار يعكس استمرارية الاستعانة بخبرات إقليمية في مجلس إدارة "بلاك روك" وأهمية منطقة الشرق الأوسط لاستراتيجية الشركة على المدى البعيد.

ونجح أمين الناصر في قيادة أرامكو السعودية خلال فترة طرح أسهمها ضمن ما يعتبر أكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم.

وتعقيبًا على انتخاب الناصر عضوًا في مجلس الإدارة، قال لورنس فينك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك: "يتبنى الناصر منظورًا فريدًا من نوعه تجاه أبرز القضايا التي تواجه شركتنا وعملائنا، وذلك بفضل مسيرته المتميزة في أرامكو السعودية التي تربو على أربعة عقود. ولا شك أن خبراته القيادية وفهمه العميق لقطاع الطاقة على مستوى العالم ودوافع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط ستسهم مجتمعة في إثراء الحوار والمناقشات في مجلس إدارة بلاك روك. ويسعدنا في شركة بلاك روك ممثلة في مجلس إدارتها وموظفيها ومساهميها الترحيب بانضمام المهندس أمين الناصر للاستفادة من رؤيته الثاقبة وخبراته العملية".

ويتألف مجلس إدارة الشركة حاليًا من 17 عضوًا، 15 منهم مستقلين من بينهم 5 عضوات. وتجدر الإشارة إلى أن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة منتخبون حديثًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس التزامها بالتطور المستمر والاستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة.