"سينومي ريتيل" تتسلم إشعار بتصفية "صندوق المبارك العقاري للدخل 2"

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن تسلمها إشعار إنهاء وتصفية صندوق المبارك العقاري للدخل 2. والذي تملك فيه الشركة ما نسبته 33.33% من إجمالي وحدات الصندوق.

وأوضحت في بيان لـ"تداول " السعودية أن عملية التصفية قد تمت بعد صفقة بيع أصول الصندوق بقيمة1.525مليار ريال، وقرر مدير الصندوق توزيع الجزء الأول وقدره 360 مليون ريال مايعادل 60% من القيمة الاسمية للوحدات الاستثمارية للصندوق.

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وستحصل الشركة على مبلغ 120 مليون ريال أي مانسبته 33.33% من إجمالي التوزيعات المقرره في الجزء الأول.

جدير بالذكر أن مجمل القيمة الدفترية لحصة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 هي 217 مليون ريال.