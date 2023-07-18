سوق السعودية
"سينومي ريتيل" تتسلم إشعار بتصفية "صندوق المبارك العقاري للدخل 2"
تملك 33.33% من إجمالي وحدات الصندوق
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تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن تسلمها إشعار إنهاء وتصفية صندوق المبارك العقاري للدخل 2. والذي تملك فيه الشركة ما نسبته 33.33% من إجمالي وحدات الصندوق.
وأوضحت في بيان لـ"تداول " السعودية أن عملية التصفية قد تمت بعد صفقة بيع أصول الصندوق بقيمة1.525مليار ريال، وقرر مدير الصندوق توزيع الجزء الأول وقدره 360 مليون ريال مايعادل 60% من القيمة الاسمية للوحدات الاستثمارية للصندوق.
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وستحصل الشركة على مبلغ 120 مليون ريال أي مانسبته 33.33% من إجمالي التوزيعات المقرره في الجزء الأول.
جدير بالذكر أن مجمل القيمة الدفترية لحصة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 هي 217 مليون ريال.
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