"مصدر الإماراتية" تعتزم بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

كشفت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار ولأجل 10سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب العملية، إن حجم الصفقة لن يزيد، ومن المتوقع أن يجري تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وفقا لـ"رويترز".

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ويتولى "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" دوري المنسقين العالميين المشتركين، بينما يتولى "بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي" و"إس.إم.بي.سي نيكو" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد" أدوار المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، حسب ما أفادت الوكالة أمس.