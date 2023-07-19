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سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "ثوب الأصيل" 30% إلى 32.5 مليون ريال في الربع الثاني

بزيادة 17% على أساس فصلي

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة "ثوب الأصيل" "الأصيل" بعد الضرائب والزكاة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 29.86 % إلى 32.53 مليون ريال، مقابل 25.05 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إن النمو في صافي الربح بلغ 17.18 % على أساس فصلي مقارنة بالربع السابق من العام الجاري الذي شهد تحقيق صافي ربح 27.91 مليون ريال.

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وبلغ صافي أرباح الشركة عن النصف الأول من العام الجاري 60.29 مليون ريال، مقارنة بنحو 44.02 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة نمو 36.96%.

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ونمت إيرادات الشركة في الربع الأول بمعدل طفيف بلغ 4.12% وبلغت 163.09 مليون ريال ، مقابل 156.63 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، وتراجعت بنسبة 14.38% على أساس فصلي حيث كانت في الربع الأول من هذا العام 190.49 مليون ريال.

وعزت سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ‫ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 4.12% مع انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان بنسبة ‪ %69‬خلال الربع الثاني من ‫العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتحسن معدلات التحصيل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 17.19% يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش الربح بسبب زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية مرتفعة مقارنة بالربع السابق، على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 14.38% خلال الربع الحالي نتيجة دخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع السابق.

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