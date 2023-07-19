الأرباح الفصلية لـ"المتطورة" تقفز 85% إلى 50.5 مليون ريال

قفز صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة"متطورة" بنحو 85% تقريبا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 50.54 مليون ريال، مقابل 27.32 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الأربعاء، إن صافى الربح في الربع الثاني من العام الجاري ارتفع بنحو 129% مقارنة بالربع الأول من العام الذي شهد صافي ربح قيمته 22.07 مليون ريال.

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ونمت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 82.5 % إلى 56.74 مليون ريال،مقابل 31.09 مليون ريال في الربع المماثل من العم الماضي ، بينما بلغت الزيادة 123.8%، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي بلغت الإيرادات خلال 25.35 مليون ريال.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

ارتفاع الأرباح المحققة و غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ،وزيادة توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض تكاليف التمويل.

وقالت الشركة إن ارتفاع صاف الربح جاء على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، و ارتفاع الزكاة التقديرية والمصاريف العمومية والإدارية،و انخفاض الإيرادات الأخرى.

و نبهت الشركة على أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها بعد من قبل مراجعها الخارجي.

و بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري 951.74 مليون ريال مقابل 899.66 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 5.78%.

وسجل إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 24.02 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة (30.81)مليون ريال، ومقارنة للربع السابق بمبلغ 23.4 مليون ريال.

وانخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 53.97% إلى 11.48 مليون ريال خلال الربع الثانى من العام الجاري مقارنة بـ 24.94 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق .

وأجرت الشركة تغييرات في المراكز الاستثمارية وإعادة بناء المحفظة الاستثمارية والدخول في عدد من الفرص الاستثمارية لتعويض النقص الحاصل من انخفاض أرباح الشركات الزميلة حيث حققت من هذه التغييرات أرباحا تقدر بنحو 40 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل أرباح بلغت نحو 9 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام 2023م.