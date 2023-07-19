حجم الطلبات على صكوك "دار الأركان" يتجاوز 1.6 مليار دولار

إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار الأميركي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الإصدار يعتبر الإغلاق الناجح لإصدار "دار الأركان" الثالث عشر من الصكوك الإسلامية، كما يعتبر هذا الاصدار الشريحة التاسعة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي.

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وحسب البيان، تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وأغلق في نفس اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن مدة استحقاق الصكوك تصل إلى 5 سنوات بمعدل ربح قدره 8% سنويا.

وتلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.15 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار).

وعيّنت شركة "دار الأركان" كل من (بنك أبوظبي التجاري، الخير كابيتال (دبي)، الريان للاستثمار، بنك دبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول ، جي بي مورغان، بنك المشرق ، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة التاسعة).

وتستحق الصكوك في 25 فبراير 2029، فيما تنص شروط أحقية الاسترداد على الاستراد الكامل عند الاستحقاق.

ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.