لأول مرة.. إتاحة سيارات" لوسيد" الكهربائية للتأجير في السعودية

رعت الهيئة العامة للنقل بالسعودية أمس، حفل تدشين تأجير أول 10 سيارات كهربائية من لوسيد، لدى إحدى شركات تأجير السيارات، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، لتنضم السيارة كأول مرة لأسطول السيارات المتاحة لعملاء الشركة ابتداءً من هذا الشهر.

وتعد هذه المبادرة واحدة من الحلول المبتكرة والنظيفة التي تتيح فرصًا جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة؛ وذلك بهدف تبنِّي الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة وفقا لـ"واس".

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وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25% بحلول عام 2030 نسبة إلى السيارات الجديدة في المملكة، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة،كما تعد هذه الشراكة هي الرابعة ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م.