"ثوب الأصيل" توزع 8.75 % أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام

قرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023 بنسبة 8.75% من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول " السعودية اليوم الأربعاء، إن ملجس الإدارة قرر اليوم 19 يوليو الجاري توزيع 35 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام الجاري.

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وبلغ صافي أرباح الشركة عن النصف الأول من العام الجاري 60.29 مليون ريال، مقارنة بنحو 44.02 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وبنسبة نمو 36.96%.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 400 مليون سهم ونصيب السهم من التوزيع 0.0875 ريال تعادل 8.75% من القيمة الاسمية للسهم، وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 2023/07/24م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أن التوزيعات سيتم دفعها خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أنه تم احتساب حصة السهم من التوزيعات بقسمة إجمالي المبلغ الموزع على عدد الأسهم 400 مليون سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20يونيو 2023م على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 1 ريال سعودي للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 400 مليون سهم بدلاً من 40 مليون سهم.

وحثت الشركة المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

وأشارت إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.