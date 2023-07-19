"سالك" السعودية ترفع حصتها في ثالث أكبر منتج دواجن بالعالم

أعلنت شركة "سالك" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأربعاء، أنها استحوذت على 180 مليون سهم من شركة "بي آر إف BRF" البرازيلية الرائدة عالمياً في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7% وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال سعودي.

وأوضحت "سالك" في بيان، أن هذا الاستثمار يأتي في إطار استمرار توسعها لتحقيق أدوارها الرئيسية في مجال الأمن الغذائي عالمياً ومحلياً والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية الوطنية على المدى الطويل لضمان استدامة توفر السلع الغذائية الأساسية المستهدفة.

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تسعى "سالك" من خلال الاستثمارات والشراكات العالمية إلى الوصول إلى السلع الاستراتيجية من مصادرها الرئيسية والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج السلع في تلك الدول، إذ تعد الدواجن من السلع الهامة في المملكة في ظل النمو السكاني المتزايد وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي الذي يبلغ ما يقارب 43 كيلوغراماً سنويا للفرد الواحد، في حين تستهدف المملكة الاستمرار في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن مقارنة بالمعدل الحالي.

وأضافت "سالك" أن استثمارها في "بي آر إف" سوف يدعم توجهاتها الاستراتيجية لتمكين قطاع الأغذية الزراعية المحلي من خلال المساهمة في معالجة الفجوات على امتداد سلسلة القيمة والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة المرونة في مواجهة التحديات وتوافر المنتجات في السوق المحلي والحد من تقلبات الأسعار، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة.

كما أكدت "سالك" أن الاستثمار في قطاع الدواجن يعد امتداداً لاستثماراتها في كبرى الشركات العالمية للوصول إلى مصادر البروتين الحيواني سعيا نحو تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في هذا القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث بدأت في العام 2016م باستثمار استراتيجي وشراكة نوعية مع شركة “منيرفا فودز” البرازيلية واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال اللحوم الحمراء، إضافة إلى استحواذها مؤخرا على حصة 42.4% من شركة “نقوا” السعودية الرائدة عالميا في مجال الاستزراع المائي.

يذكر أن شركة "بي آر إف" التي بدأت أعمالها قبل 85 عاماً تعد ثالث أكبر منتج للدواجن على مستوى العالم، وثاني أكبر شركة للمنتجات الحلال عالمياً، والعلامة التجارية الأولى لمنتجات الدواجن في البرازيل، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية سنوياً أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات المتنوعة، ويعمل بها 90 ألف موظف في 130 دولة.