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"فيبكو" السعودية توقع مذكرة مع شركة سلوفينية لتنفيذ مشاريع محلية وعالمية
للعمل في تكنولوجيا القبب الهوائية
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وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "دي بي اس" الهندسية في دولة سلوفينيا، لتنفيذ مشاريع مشتركة محلية وعالمية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن توقيع المذكرة جاء نتيجة لما أثمرت عنه جهود فرق البحث والتطوير بكلا الشركتين من خلال النجاح في استحداث وتطوير منتجات لها خصائص نوعية جمالية ومتطورة وتسهم في تنفيذ مشاريع فريدة حول العالم.
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وتستهدف مذكرة التعاون وضع الخطوط العريضة لريادة تكنولوجيا القبب الهوائية من خلال أقمشة معتمدة للسلامة ومضادة للحريق ولها خصائص فيزيائية تخدم الأغراض التي أنشئت من أجلها.
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