أسهم "مايكروسوفت" ترتفع لمستوى قياسي بعد الكشف عن برنامج ذكاء اصطناعي جديد

أغلقت أسهم "مايكروسوفت" عند مستوى قياسي في جلسة الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن أسعار خدمة اشتراك الذكاء الاصطناعي الجديدة "مايكروسوفت 365".

وقفز السهم 4% ليغلق عند 359.49 دولار، ليصبح إجمالي مكاسب السهم هذا العام 50%. جاء الرقم القياسي السابق في 15 يونيو، عندما أغلق السهم عند 348.10 دولاراً، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتضيف خدمة الاشتراك "Copilot" الجديدة من "مايكروسوفت" والخاصة بمساعد الذكاء الاصطناعي إلى منتجات "Office" الشهيرة مثل "Word"، و"Excel"، و"Teams". وستبلغ تكلفتها 30 دولاراً إضافياً شهرياً ويمكن أن تزيد الأسعار الشهرية لعملاء المؤسسات بنسبة تصل إلى 83%، مما يحقق إيرادات إضافية من خلال الاشتراكات المتكررة.

وأوضح الإعلان كيف تواصل "مايكروسوفت" البناء على مجموعة برامج "Office" الخاصة بها، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركات التي تسعى إلى إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مهام سير عملها.

تضخ "مايكروسوفت" الأموال في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى حد كبير من خلال استثمار بمليارات الدولارات في "OpenAI"، مبتكر "ChatGPT".

ويمكن لـ "Microsoft Copilot"، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مارس/آذار، تصميم العروض التقديمية وتقديم مطالبات كتابية وتلخيص الاجتماعات وترتيب رسائل البريد الإلكتروني الواردة، وقد تم اختباره بالفعل من قبل 600 عميل مثل "Goodyear"، و"General Motors"، على الرغم من أن "مايكروسوفت" لم تقل متى ستكون متاحة للجمهور على نطاق أوسع.