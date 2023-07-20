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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

أرباح "ينساب" الفصلية تتراجع 90.5% إلى 27.4 مليون ريال

انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات والكميات يضغط على النتائج

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بنسبة 90.5% في الربع الثاني من 2023، إلى 27.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 288.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بخسائر نحو 369.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

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وتحولت "ينساب" للخسارة بنحو 342.3 مليون ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح نحو 571.5 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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وأوضحت أن سبب صافي الخسارة في النصف الأول من العام الجاري، يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

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