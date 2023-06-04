"ينساب" توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الأول من 2023

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي قيمة التوزيعات تبلغ 562.5 مليون ريال موزعة على عدد 562.5 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023م.

جدير بالذكر أن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" تحولت للخسائر في الربع الأول من 2023 بقيمة 369.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 283 مليون ريال في الربع المقارن من عام 2022.