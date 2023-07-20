تراجع الأرباح الفصلية لـ"المتقدمة للبتروكيماويات " 45% إلى 60 مليون ريال

انخفض صافي ربح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 45.4%، إلى 60 مليون ريال، مقابل 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنسبة 28.5%، إلى 582 مليون ريال، مقابل 814 مليون ريال في الربع الماثل من العام الماضي.

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كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 103 ملايين ريال مقابل 274 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 62.4%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "دون حقوق الأقلية" 3.2 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 3.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 10.6%.

ووصلت ربحية السهم في نهاية الربع الثاني من العام 0.4 ريال مقابل 1.05 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي أرباح الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات بنسبة 24% و5% على التوالي.

وحققت الشركة حصة خسائر بمبلغ 21 مليون ريال من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع حصة خسائر قدرها 19 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن انخفاض صافي الربح جاء رغم تراجع سعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 39% و25% على التوالي، وانخفاض مصاريف الشحن بنسبة 72%.

رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام

من جانبه، قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن أرباح "المتقدمة" جاءت أقل من التوقعات بكثير، وهي بداية سيئة لموسم أرباح قطاع البتروكيماويات، نظراً لأن الربع الثاني من العام الجاري كان غريبا نوعا ما للقطاع نتيجة انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير وبمتوسط 7%، وبنسبة أكبر لبعض المنتجات.

واعتبر غلام في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، انخفاض أسعار اللقيم بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ميزة نسبية في القطاع بالربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع السابق، وبالتالي تحسنت الهوامش لتعود إلى مستويات مقبولة وهو ما ساعد الشركة "المتقدمة" في تحسين ربحيتها مقارنة بالربع الماضي.

وتابع: "القطاع لا يزال يعاني ونتوقع ألا تكون نتائج باقي الشركات بالشكل المطلوب".

وتوقع رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، تحسن نتائج شركة "سابك" بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، لكن لن تعود للمستويات المعتادة لها بتسجيل صافي ربح بين 4 إلى 7 مليارات ريال في الربع الواحد، ويتوقع تسجيلها 1.2 مليار ريال صافي ربح بالربع الثاني، في حين أن "سابك" قادرة على تحقيق أرباح أكبر.

وأشار إياد غلام، إلى أن قطاع البتروكيماويات يمر بتحديات عالميا وتوجد شركات بدأت تنتج منتجات الشركات السعودية وتدخل كميات كبيرة إلى السوق، مع ضعف النمو في الصين بأقل من التوقعات، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يقلل الطلب ويضغط على الأسعار.

وأضاف نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري بدء عودة القطاع لكن التعافي لن يأتي قبل 2024، وسعرت أسهم الشركات هذا الوضع.