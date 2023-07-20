"الطبية العربية" تستحوذ على "محمد الحماد للخدمات الطبية"

وقعت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة على مذكرة تفاهم مع الشركاء في شركة "محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية" للاستحواذ على نسبة 100% من حصص الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التوقيع الآن على المذكرة غير ملزم، وأنها ستقوم بإجراءات التقييم النهائي والفحص النافي للجهاله قبل توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة والمرعية الإجراء.

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وأكدت الشركة أن العمل بالمذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها، ولمدة 180 يوماً من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية (أيهما أسبق)، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم خطي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية.

وتأسست "محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية" في عام 1987، وتميزت كشركة رائدة في تقديم الخدمات الطبية في السعودية، وتقدم الشركة أجهزة الطبية والمستلزمات وخدمات المشاريع الطبية.