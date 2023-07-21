أرباح بنك أبوظبي الأول تفوق التقديرات وترتفع 61% في الربع الثاني

قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، يوم الخميس، إن أرباحه في الربع الثاني ارتفعت 61% عن العام السابق مع زيادة الدخل من الفوائد وغير الفوائد.

وذكر البنك في بيان أن صافي أرباحه بلغ 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في الربع الثاني.

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وبحسب بيانات رفينيتيف، يفوق ذلك متوسط ​​تقديرات المحللين لأرباح الربع الثاني عند 3.69 مليار درهم تقريبا.

وجاء في البيان أن الدخل التشغيلي في الربع الثاني زاد 37% عن العام السابق إلى 6.8 مليار درهم.

وبلغ صافي تكلفة انخفاض القيمة 676 مليون درهم بتراجع 15% عن الربع الأول.

وقال لارس كرامر، الذي عُين مديرا ماليا للبنك في يناير/كانون الثاني، في البيان "رغم استمرار الظروف المعاكسة للاقتصاد الكلي على نطاق عالمي، بنك أبوظبي الأول في وضع جيد جدا يمكنه من تحقيق نتائج قوية وإطلاق إمكاناته الكاملة بصفته قوة مصرفية إقليمية".