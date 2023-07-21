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محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
شركات ناشئة

"جيرا" اليابانية تستثمر 300 مليون دولار في شركات ناشئة تركز على التكنولوجيا الخضراء

صندوق الاستثمارات يتفق مع "جيرا" اليابانية على التعاون في مشاريع الهيدروجين

طوكيو - رويترز
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قالت "جيرا"، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في اليابان، إنها ستستثمر 300 مليون دولار في شركات ناشئة تركز على التكنولوجيا الخضراء من خلال وحدة داخلية أنشأتها حديثا ضمن جهود البلاد للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقالت "جيرا"، وهي أيضا أكبر مرفق في اليابان، في بيان إنها ستستهدف الشركات الناشئة التي تطور تقنيات إزالة الكربون، مستخدمة الهيدروجين والأمونيا وغيرهما من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التقنيات الرقمية وتلك التي تركز على صحة المرأة.

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وأضافت الشركة أن صناديق رأس المال الاستثماري المرتبطة بمثل هذه الشركات الناشئة ستكون أيضا أهدافا للاستثمار لوحدة "جيرا" للمشروعات.

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يأتي إعلان اليوم الجمعة بعد أن أعلنت "جيرا" إبرام اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف والأمونيا بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الشرق الأوسط مؤخرا.

وقالت "جيرا" أمس الخميس إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يقود جهود إزالة الكربون في أكبر منتج للنفط في العالم، لاستكشاف تطوير مشاريع ومشتقات الهيدروجين الأخضر.

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