تراجع أرباح "مجموعة تداول" 24% إلى 105 ملايين ريال في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية لمجموعة تداول السعودية القابضة، انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23.6% إلى 105.2 مليون ريال، مقابل 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 15.86% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 90.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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و جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 73 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الإيرادات التشغيلية انخفضت بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 252.0 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023م مقارنةً بـ 298.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 168.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنةً بـ 159.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية اعتبارًا من 7 مايو 2023 بعد الاستحواذ على 51% من رأس المال المصدر.

وارتفعت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 113.8% على أساس سنوي لتصل إلى 33.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023م مقارنةً بـ 15.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنةً بـ 156.0 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 22.9% على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بـ 197.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية للمجموعة.